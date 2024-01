O Secretário-Geral, Pedro Nuno Santos, e o presidente, Carlos César, vão propor à Comissão Nacional a eleição de Manuel Alegre como Presidente Honorário do Partido Socialista (PS).

Segundo comunicado do PS a que o CM teve acesso, a mesa da Comissão Nacional, proposta por Pedro Nuno Santos, será composta por Luísa Salgueiro e António Pina como vice-presidentes e por Diogo Leão e Palmira Maciel como secretários.

A Comissão Nacional reúne no sábado em Coimbra, depois da realização do congresso no fim de semana passado.