Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2022, aplica-se a atualização extraordinária de 10 euros para os pensionistas que recebem até 1108 euros, um valor que será pago com a entrada em vigor do diploma e com retroativos a janeiro. Ora, como o Orçamento deverá ser promulgado pelo Presidente da República até julho, nesse mês os pensionistas deverão receber 80 euros, já somando o subsídio de férias.









Ver comentários