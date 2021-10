PEV avisa que orçamento como está "não tem pernas para andar"

O PEV avisou esta sexta-feira que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), como está, "não tem pernas para andar", mas defendeu que ainda há tempo até à generalidade para encontrar soluções.

O deputado e dirigente do PEV José Luís Ferreira falou hoje aos jornalistas no final da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito do OE2022.

"Aquilo que 'Os Verdes' consideram e transmitiram ao senhor Presidente da República foi que o orçamento, conforme está apresentado, na perspetiva de 'Os Verdes', não tem pernas para andar", avisou.

Ainda assim, na perspetiva do partido, "há condições, há tempo, há espaço" para, até ao dia da votação do OE2022 na generalidade,"procurar soluções que possam viabilizar o orçamento".

"Os Verdes fizeram chegar ao Governo os cinco eixos que nós consideramos fundamentais. Depois de termos visto detalhadamente o orçamento aquilo que constatamos é que esses cinco eixos não tiveram reflexos no texto que nos foi entregue", lamentou.