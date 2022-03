A semana de tomada de posse do Governo ficou marcada por buscas da PJ à Câmara e Assembleia Municipal de Lisboa, Gebalis, EMEL e 3 juntas de freguesia do PS.A Judiciária investiga novas suspeitas de corrupção.Agora estão em causa relações suspeitas entre dois sócios, um militante do PS e outro, que é ex-administrador da Emel, com vários organismos públicos controlados pelo partido socialista.