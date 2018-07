Políticos lamentam a morte de João Semedo

Várias personalidades da sociedade portuguesa deixaram mensagens sobre a morte do antigo dirigente do Bloco de Esquerda.

Morreu aos 67 anos, João Semedo, uma das principais figuras do Bloco de Esquerda. O antigo dirigente do BE lutou durante alguns anos contra um cancro. Várias figuras da política nacional endereçaram as primeiras mensagens a um dos "combatentes pela liberdade".

O Presidente da República lamentou esta terça-feira a morte do ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo, recordando-o como um "homem de causas", defensor do Serviço Nacional de Saúde, e afirmando que o país sentirá a sua falta.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de João Semedo e envia à família as mais sentidas condolências".

O chefe de Estado - que se encontra em Cabo Verde, na ilha do Sal, para participar na XII Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - já ligou à coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, a dar as condolências, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência da República.



Vários partidos divulgaram mensagens

O Bloco de Esquerda reagiu à morte do antigo coordenador transmitindo "as mais sentidas condolências" pela morte de João Semedo, considerando que a perda "é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida".

Catarina Martins publicou no Facebook uma fotografia com o antigo dirigente do BE acompanhada da legenda "Obrigada, João".Também Mariana Mortágua, deputada do BE, lembrou a figura de João Semedo como um homem "assertivo, bem-humorado, trabalhador, corajoso e incansável, que deu um grande contributo na área da saúde e deixa um grande legado."O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, diz que João Semedo "contribuiu decisivamente para a consolidação do partido e para a atual solução de governo", reconhecendo que a notícia foi recebida com "muita tristeza".O Partido Socialista diz ter recebido a notícia com "profunda tristeza" e considera João Semedo um "combatente pela liberdade, um democrata e um resistente até ao fim por várias causas."Isabel Galriça Neto, deputada e dirigente do CDS-PP, recorda o "bom amigo", com uma vida de "amor à liberdade, respeito, convicções e coragem".Através de uma breve nota o PCP endereçou as condolências à família e ao partido político do antigo coordenador do BE.O bastonário da ordem dos médicos partilhou uma mensagem em que lamenta a morte de João Semedo e lembra-o como " um lutador, enquanto estudante de medicina, médico e político, e teve sempre como principio defender os direitos das pessoas com coragem e com o coração, de forma apaixonada e intensa".