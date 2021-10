O dia 6 de fevereiro de 2022 é a data apontada como a mais provável para a realização das eleições Legislativas antecipadas. Essa é a data que corre nos meios políticos oficiais e a que recolherá as preferências do Presidente da República. Se assim for, correndo tudo bem, o Orçamento do Estado (OE) para 2022 deverá entrar em vigor no final de maio ou início de junho.