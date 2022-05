As gasolineiras não repercutiram integralmente a descida do ISP no preço de venda ao público dos combustíveis, que levaria a uma diminuição de 15,5 cêntimos por litro da gasolina e 14,2 cêntimos o gasóleo. Esta atitude irritou António Costa que, nas redes sociais, pediu aos portugueses para estarem “atentos à fatura”.









