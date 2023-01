A Parpública e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), entidades públicas que detêm a participação do Estado na TAP, não tiveram conhecimento, não aprovaram, nem autorizaram a indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis, sua ex-administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro.









Ver comentários