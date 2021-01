João Ferreira: Esta candidatura trouxe uma visão particular que vai perdurar"

O candidato presidencial do PCP, João Ferreira reagiu às projeções que são a vitória da presidência à República a Marcelo Rebelo de Sousa.O candidato agradeceu a todos os cidadãos e acrescentou que a candidatura "trouxe uma visão particular que vai perdurar"."Estou profundamente certo de que esta candidatura trouxe um contributo positivo para a centralidade do poder", disse o candidato.A Constituição Portuguesa contem soluções e caminhos para resolver problemas do povo e valorizar os trabalhadores, defender o SNS, a educação e a cultura, e é nestes temas que o candidato se propõe a trabalhar."Espero que possamos continuar juntos em batalhas do regime democrático da sociedade portuguesa, chegarmos aqui mais firmes para combater situações antidemocráticas", disse o candidato.