"Presidente da Câmara de Lisboa devia ter-se demitido", diz Carlos Moedas sobre divulgação de dados de ativistas

No debate que junta todos os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas afirmou que Fernando Medina se devia ter demitido. A declaração diz respeito ao caso da divulgação de dados pessoais de ativistas russos à embaixada do país em Portugal, pela Câmara de Lisboa.



"Em qualquer situação destas o Presidente da Câmara ter-se-ia demitido. Se estivesse nesse lugar demitia-me", disse Carlos Moedas. "Não me parece normal que algo assim aconteça num país como Portugal. Os políticos têm que assumir o erro político", reforçou o candidato à Câmara de Lisboa pelo PSD. Durante o debate Carlos Moeda acusou Fernando Medina de não assumir esse erro.





A decorrer esta quinta-feira, o encontro junta os candidatos Fernando Medina (PS), Manuela Gonzaga (PAN), Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal), Carlos Moedas (PSD), João Ferreira (CDU), Beatriz Gomes Dias (BE) e Nuno Graciano (Chega) debatem os principais assuntos que separam cada uma das candidaturas.

No debate Fernando Medina definiu como a questão mais importante a habitação acessível. "Neste mandato conseguimos atribuir casas a 1200 famílias", disse. "Tinha prometido seis mil casas? Sim, ficou aquém. Houve uma pandemia pelo meio, as coisas não andaram ao mesmo ritmo", explicou.

Carlos Moedas criticou a atuação do atual Presidente da Câmara de Lisboa. "Esta promessa [de Medina] não vale de nada", afirmou.