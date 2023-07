Presidente da República chumba diploma sobre progressão de carreira dos professores

O Presidente da República devolveu sem promulgação o Decreto que estabelece os termos de implementação dos mecanismos de aceleração de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário.



Marcelo rebelo de Sousa admitiu aspetos positivos – alguns dos quais resultantes de aceitação de sugestões da Presidência da República -, mas justificou o chumbo com a disparidade de tratamento entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e também com a "frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente o processo" relativo ao tempo de serviço congelado.