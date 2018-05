Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República satisfeito com esforço de prevenção de incêndios

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas durante uma visita a Gouveia.

Por Lusa | 20:43

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se esta segunda-feira satisfeito com o trabalho de prevenção dos incêndios florestais que tem vindo a ser feito, salientando o esforço das populações.



"As populações perceberam o dramatismo da situação, não querem repetições e deitaram mãos à obra", afirmou aos jornalistas, durante uma visita ao concelho de Gouveia.



Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que ainda há casos de árvores cujos ramos batem nas estradas, como viu ao percorrer o concelho de Gouveia, no distrito da Guarda, mas salientou "o exemplo de reação das populações".



"As autarquias, a Câmara Municipal, as freguesias, as populações estão a trabalhar. Agora, é uma corrida contra o tempo", afirmou, lembrando que se trata "de uma realidade que não tem um ano".



O Presidente da República disse sentir que "está a ser feito um grande esforço este ano para prevenir", aproveitando para homenagear as autarquias, as populações, as empresas, o Governo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.



"Até mesmo o primeiro-ministro estar permanentemente em exercícios, em simulações, estar um pouco por toda a parte, tem essa preocupação", considerou.



Apesar de ter "um programa um bocadinho carregado em junho", Marcelo Rebelo de Sousa disse tencionar, em julho e agosto, tal como "o primeiro-ministro e outros responsáveis e autarcas, estar no máximo de sítios possível em termos de prevenção pela presença".



"É estar lá, é correr os sítios. Penso que todos estamos vigilantes, queremos que corra bem para o país", acrescentou.



Na sequência dos incêndios do ano passado, o Presidente da República visitou esta segunda-feira à tarde famílias realojadas, empresas afetadas que estão a ser apoiadas, trabalhos de recuperação de infraestruturas e projetos de reflorestação que estão a ser desenvolvidos.



A visita a este concelho do distrito da Guarda termina ao início da noite, com uma sessão na Câmara Municipal.