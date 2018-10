Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente e mais dez membros do CDS-PP/Matosinhos apresentaram demissão

Pedro Nuno Gonçalves assumia o cargo desde junho de 2015.

18:23

O presidente da Comissão Política da Concelhia de Matosinhos, Pedro Nuno Gonçalves, e mais dez membros apresentaram a sua demissão, avançou esta terça-feira à Lusa fonte do partido.



Segundo a fonte, Pedro Nuno Gonçalves demitiu-se por "motivos pessoais", tendo esta terça-feira mais dez membros da comissão também apresentado a sua demissão por "solidariedade".



Desde a demissão do presidente, a gestão da comissão, composta por 17 elementos, foi assegurada pela primeiro vice-presidente, referiu.



Contudo, estas dez demissões levaram à dissolução da concelhia do CDS-PP, tendo sido pedido um novo ato eleitoral, adiantou a fonte.



