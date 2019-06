PS admite agravar IRS a carros de empresas

O PS quer alterar o enquadramento fiscal de modo a que as entidades empregadoras tenham menos propensão para disponibilizar carros de empresa, ao mesmo tempo que atribui vantagens às empresas que comparticiparem a utilização dos transportes públicos dos funcionários.A medida consta do projeto de programa dos socialistas às Legislativas e integra o capítulo referente às alterações climáticas, que aposta forte na fiscalidade verde. Ao, João Tiago Silveira, coordenador do programa, não detalhou a medida."O projeto ainda está em debate, e esses são exatamente aspetos que queremos discutir com as pessoas", disse o responsável, remetendo para o debate público que está aberto aos cidadãos através das plataformas online do PS.A proposta aponta ainda para a criação de "um movimento de reequilíbrio fiscal, em linha com o objetivo de transição justa", através do agravamento dos impostos sobre a poluição, que permita , por outro lado, aliviar os impostos sobre o trabalho."Há uma desproporção excessiva. Queremos que quem polui ou consome recursos pague mais e que quem trabalha pague menos", acrescentou.O PS pretende também conferir "uma clara vantagem fiscal aos veículos elétricos".Na mesma linha, o projeto de programa socialista, cuja versão final será apresentada na convenção nacional de 20 de julho, em Lisboa, prevê "manter a redução do preço dos passes sociais em todo o território".O PS promete criar um "programa de abate" de eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos que tenham classificação energética igual ou inferior a B, se vencer as Legislativas.À semelhança do que aconteceu com os automóveis, o projeto de programa do PS propõe a criação de "incentivos" à substituição dos equipamentos mais gastadores, com o objetivo de dotar os portugueses de aparelhos mais eficientes.