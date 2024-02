PS apresenta queixa-crime por vandalização de material de campanha no Algarve

O Partido Socialista (PS) apresentou esta quarta-feira uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra desconhecidos pela vandalização de cartazes no Algarve, com inscrições ofensivas "que promovem o insulto e incitam" à violência, anunciou o partido.

Em comunicado, a federação socialista regional do Algarve refere que a sua estrutura de painéis de comunicação com material de campanha eleitoral foi "totalmente danificada" na região.

Segundo o PS, a queixa-crime é sustentada com as provas recolhidas de cartazes de campanha destruídos e adulterados, com inscrições que promovem "o insulto e incitando à violência verbal".

" A (...) rede de 'outdoors' foi totalmente danificada, com inscrições ofensivas, de forma repetida e organizada", lê-se no documento.

Os socialistas condenam a vandalização do material de campanha, ato que classificam como "a total ausência de espírito democrático dos autores deste crime" contra a liberdade política e de expressão.

Ao mesmo tempo, reafirmam o compromisso com os valores de Abril pelos quais, "hoje como há 50 anos, está determinado a lutar, na defesa da Constituição da República e do projeto europeu e contra o obscurantismo, o isolacionismo e o retrocesso democrático".

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 7 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 8 de março.