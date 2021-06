Se as Legislativas fossem hoje, o PS venceria, mas com menor vantagem face a anteriores projeções eleitorais. Já o Chega, surgiria como a terceira força política em Portugal, ultrapassando o Bloco de Esquerda, enquanto a Iniciativa Liberal suplantaria a CDU.





As conclusões são do último barómetro da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Negócios’, que mostra um reforço do partido de André...