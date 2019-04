Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS felicita PSOE pela vitória e deseja "êxito" na formação do Governo

Ana Catarina Mendes enviou mensagem à vice-secretária geral do partido espanhol.

22:07

O PS, através da sua secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, enviou este domingo uma mensagem de felicitações à "número dois" dos socialistas espanhóis, Adriana Lastra, pelo triunfo do PSOE nas eleições gerais de Espanha.



"O Partido Socialista português felicita o PSOE pelo resultado que obteve nas eleições gerais de hoje, resultado do trabalho do Governo socialista nos últimos meses", escreveu Ana Catarina Mendes na mensagem enviada à vice-secretária geral do PSOE.



Ana Catarina Mendes dedica também "umas palavras a todo o povo espanhol", que uma vez mais, na sua perspetiva, demonstrou um "verdadeiro espírito democrático" no ato eleitoral, "um dos mais participados na história da democracia espanhola".



A missiva termina com uma referência às eleições europeias de 26 de maio próximo.



"O PS felicita o PSOE e expressa o seu desejo de êxito no processo de negociação para a formação do Governo que agora se inicia, como também para as eleições europeias que em breve vamos enfrentar juntos", salienta Ana Catarina Mendes.