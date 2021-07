PS inventou opção "Montijo mais um" para disfarçar prejuízo para Lisboa, diz Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do PCP acusou hoje o PS de inventar a opção "Montijo mais um", a propósito da expansão do aeroporto de Lisboa, para disfarçar o "prejuízo para a cidade" desta escolha e por recear perder votos.

"O prejuízo para a cidade de Lisboa desta opção é tão grande, que PS e Fernando Medina [autarca da capital], temendo perder votos, inventaram uma daquelas frases que só servem para enganar quem quer ser enganado: a opção que está a ser construída não seria, como é, Portela mais, mas seria antes a do Montijo mais um", disse Jerónimo de Sousa, durante uma sessão sobre o novo aeroporto da capital, em Alvalade, uma das freguesias que está na rota de aterragem do Aeroporto Humberto Delgado.

O dirigente comunista considerou que os socialistas estão a tentar impingir a ideia de que "o Aeroporto Humberto Delgado irá ser transferido progressivamente para a Base Aérea Nº6", no Montijo (distrito de Setúbal), "como se o Rossio coubesse na Rua da Betesga" - uma das ruas mais pequenas de Lisboa.

Para o PCP, prosseguiu o secretário-geral, a única hipótese viável é a "progressiva transferência do aeroporto da Portela, para um novo aeroporto de Lisboa, construído por fases, nos terrenos públicos do Campo de Tiro de Alcochete".

Jerónimo de Sousa acrescentou que a construção do novo aeroporto de Lisboa é "uma obra cujas estimativas de custos e de construção, não empoladas, se situam entre os dois e três mil milhões de euros".

"E uso o termo 'empoladas' porque o Governo PS, para justificar a sua submissão à multinacional, em cada declaração pública que faz, aumenta mais uns milhares de milhões o custo do novo aeroporto", completou.

Já a "simplicidade da solução, que sempre este ao alcance do país", sustentou, ou seja, a utilização faseada dos recursos, "desaparecer quando a ANA foi privatizada".

Por isso, o PCP só vê como caminho o regresso da ANA para a esfera pública.

O candidato da CDU à Câmara Municipal de Lisboa e antigo eurodeputado comunista João Ferreira também esteve presente na cidade e colocou a discussão do futuro do aeroporto da capital com um dos temas da campanha para as autárquicas.

"Não há discussão séria sobre o presente e o futuro da cidade de Lisboa, sobre o pensamento estratégico desse futuro, que possa ignorar a questão do aeroporto. Do futuro do aeroporto depende, em grande medida, o futuro da própria cidade. Esta constatação faz deste um tema incontornável nas próximas eleições autárquicas. Incontornável, mas incómodo, para quem não tem uma visão estratégica, nem a capacidade, nem a vontade política, para propor e concretizar uma solução que liberte Lisboa deste fardo insuportável", sublinhou.