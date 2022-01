PS mantém dois deputados e conquista bastião comunista de Avis

O PS manteve este domingo os dois mandatos no círculo eleitoral de Portalegre, o que menos elege no país, alcançando a vitória nos 15 concelhos, incluindo o de Avis, bastião histórico do PCP.

Em Avis, a CDU perdeu pela primeira vez na história para o PS, sendo este concelho considerado um bastião do PCP, partido que conquistava sempre o município desde as primeiras eleições autárquicas e legislativas, após o 25 de Abril de 1974.

Ao voltar a conquistar os dois deputados, o PS vê reeleito por este círculo eleitoral Ricardo Pinheiro [secretário de Estado do Planeamento na última legislatura], entrando ainda no parlamento o jurista Eduardo Alves, que substitui Luís Moreira Testa, que era o outro deputado socialista eleito por aquele distrito.

Entre as 16 forças políticas que se apresentaram a votos no distrito de Portalegre, o partido Chega conquistou o terceiro lugar nesta região, ao conquistar 6.136 votos (11,46%), tendo o terceiro lugar sido ocupado em 2019 pela CDU, que tinha conquistado na altura 5.480 votos (10,62%).

Atualmente há 94.374 eleitores inscritos no distrito, quando em 2019 estavam registados 96.391, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Nas eleições de este domingo votaram 53.528 eleitores (56,72 %).

O PS obteve este domingo no distrito de Portalegre 25.271 votos (47,21%), o PSD 12.432 votos (23,23%).

Nas eleições legislativas de 2019, o PS obteve no distrito de Portalegre 22.909 votos (44,73%), e o PSD conseguiu 10.284 votos (20,08%).

Nos últimos 10 anos, o distrito de Portalegre perdeu um total de 13.517 habitantes, uma quebra de 11,4%, com Nisa a liderar o recuo em percentagem, segundo os resultados provisórios dos Censos 2021.

Ainda de acordo com os Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), constata-se que o distrito tinha, nesse ano, um total de 104.989 residentes (49.783 homens e 55.206 mulheres).

Em comparação com 2011, regista-se uma diminuição da população de todo o distrito de 13.517 pessoas, uma vez que, nos Censos 2011, os residentes eram 118.506, o que representa uma quebra de 11,4%.