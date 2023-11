PS vai aprovar hoje "mais de 20" propostas da oposição para o OE2024

O PS vai aprovar esta quinta-feira "mais de 20" propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentadas pela oposição, anunciou o líder parlamentar, destacando que os socialistas querem "continuar a ser uma maioria de diálogo, neste momento político difícil".

"Gostava de adiantar que neste debate na especialidade, com a abertura que o PS tem tido para aprovar propostas da oposição que permitam melhorar o Orçamento, só esta quinta-feira vamos já aprovar mais de 20 propostas da oposição", afirmou Eurico Brilhante Dias numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, minutos antes do arranque da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024.

Ao longo dos próximos dias os deputados vão debater e votar as mais de 1.900 propostas de alteração ao Orçamento, um novo recorde.

O líder parlamentar do PS indicou que a sua bancada aprovará propostas "de diferentes partidos, excluindo naturalmente aquele que é o partido da extrema-direita antissistema democrático", referindo-se ao Chega, e salientou que os socialistas traçaram "uma linha vermelha que chegará até ao fim desta legislatura".

Eurico Brilhante Dias indicou que se trata de "propostas de dimensão muito diferente, desde a administração pública, à área da organização dos serviços públicos, algumas coisas na área da saúde, no funcionamento de empresas públicas".

"Esta é a primeira dimensão apenas do orçamento, a parte fiscal virá mais à frente", indicou, referindo que o PS deverá anunciar "dia a dia" as propostas que a maioria vai aprovar.

O deputado socialista afirmou que o PS quer "continuar a ser uma maioria de diálogo, neste momento político difícil, não perdendo a responsabilidade com as contas certas, com as contas públicas que devem ser certas para garantir sustentabilidade ao estado social, à saúde e a educação, às prestações sociais".

"Esta é uma maioria que se tem pautado por ser uma maioria diferente, no diálogo com as oposições, e esta quinta-feira vamos dar mais um passo nesse caminho", salientou, referindo que, nos orçamentos para 2022 e 2023, o PS aprovou "mais de 60 propostas da oposição".

No dia que marca o regresso do ex-ministro das Infraestruturas ao parlamento, Eurico Brilhante Dias foi questionado sobre este tema, tendo assinalado que João Galamba "foi eleito, deixou de ter incompatibilidade inerente a ser membro do Governo, assume o seu lugar, é normal".

Momentos antes, João Galamba foi também questionado pelos jornalistas antes de entrar no plenário, mas não quis prestar declarações, tendo dito apenas que assumiu o mandato de deputado porque foi eleito nas legislativas de 2022.