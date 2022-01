PS volta a eleger dois dos três deputados e CDU mantém um

O PS voltou este domingo a ser a força política mais votada e a eleger dois dos três deputados pelo círculo de Beja, o segundo de Portugal com menos eleitores, continuando o outro "nas mãos" da CDU.

Nas legislativas deste domingo, o PS conquistou 43,73% dos votos, mais 3,02 pontos percentuais do que em 2019, e manteve dois lugares por Beja na Assembleia da República (AR).

Além de voltar a sentar no parlamento Pedro do Carmo, deputado desde 2015, o PS, que venceu em todos os concelhos do distrito, tal como em 2019, elegeu o número dois da lista por Beja, Nelson Brito, presidente da federação do Baixo Alentejo dos socialistas.

A CDU alcançou 18,42% dos votos, menos 4,38 pontos percentuais do que os 22,80%% obtidos em 2019, voltou a eleger o deputado João Dias e mantém-se a segunda força política no distrito de Beja.

O PSD, que voltou a apostar no independente Henrique Silvestre Ferreira como cabeça de lista, obteve 15,94% dos votos, mais 2,65 pontos percentuais do que em 2019.

Apesar da subida e de se manter como terceira força política no distrito, o PSD não conseguiu recuperar o lugar de deputado por Beja que perdeu para o PS em 2019.

O Chega, apesar de não ter conseguido eleger qualquer deputado, alcançou hoje 10,27% dos votos, mais 8,23 pontos percentuais do que os 2,04% de 2019, e passou de sexta para quarta força política no distrito, sendo a segunda no concelho de Moura.

O Bloco de Esquerda obteve 3,72% dos votos, sofrendo uma queda de 5,36 pontos percentuais em relação aos 9,08 obtidos em 2019, passando de quarta para quinta força política no distrito.

A Iniciativa Liberal alcançou 2,06% dos votos, mais 1,63 pontos percentuais do que os 0,43% obtidos em 2019, e passou de décima para sexta força política no distrito.

As restantes 10 forças políticas que se candidataram por Beja ficaram com valores abaixo de 1%, incluindo o CDS-PP, que obteve 0,76% dos votos, menos 1,54 pontos percentuais do que em 2019, passando de quinta para oitava força política.

No distrito de Beja, votaram hoje 67.530 dos 120.888 eleitores inscritos, o que corresponde a uma participação de 55,86% e a uma abstenção de 44,14%.

Nas eleições de hoje e em relação às de 2019, no distrito de Beja, desceram os números de eleitores inscritos (de 122.987 para 120.888, menos 2.099) e da abstenção (de 47,74% para 44,14%) e subiu o número de votantes (de 64.269 para 67.530, mais 3.261).

Com 10.229 quilómetros quadrados, o distrito de Beja, o maior de Portugal em área, tem 144.465 habitantes, distribuídos por 14 concelhos, segundo os resultados provisórios do Censos 2021.

Trata-se de uma perda de 8.293 habitantes desde o Censos de 2011, quando o distrito tinha 152.758.

Segundo os resultados provisórios do Censos 2021, o concelho do distrito com mais população é o de Beja, com 33.400 habitantes, e o menos povoado é o de Barrancos, com 1.440 habitantes.