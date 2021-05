PSD acusa PS de começar a casa pelo telhado com proposta sobre teletrabalho

O PSD acusou esta quarta-feira o PS de "começar a casa pelo telhado" ao propor a regulamentação do teletrabalho antes da discussão com os parceiros sociais, com os socialistas a garantirem que a Concertação Social "é sempre para respeitar".

No debate sobre as propostas dos partidos sobre a regulamentação do teletrabalho, a deputada do PSD Lina Lopes acusou o PS de "começar a casa pelo telhado" ao avançar com uma proposta no parlamento sem debater com os parceiros sociais e a avançar com uma iniciativa "avulsa" e "em cima do acontecimento".

Na resposta, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, disse que "o que está em discussão em Concertação Social, e que em nada belisca a discussão" que decorre no parlamento, é o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho que tem várias matérias laborais, entre elas o teletrabalho.

"A Concertação Social é sempre para respeitar", sublinhou Ana Catarina Mendes.

Já em resposta à deputada do BE Isabel Pires, que considerou que a proposta dos socialistas cria um "regime paralelo" e não altera o Código do Trabalho, Ana Catarina Mendes referiu que há outras leis como a dos contratos sociais, de segurança ou saúde ou do trabalho "que não debilitaram qualquer norma" da legislação laboral.

"Do que se trata aqui é de regulamentar o que já hoje existe no Código do Trabalho e regulamentar as novas realidades que este tempo excecional colocou", frisou a líder parlamentar do PS.

Ana Catarina Mendes sublinhou ainda que a proposta do PS "não é para a exceção do imediato, é para o futuro" e reafirmou que para os socialistas, "o teletrabalho só avança por mútuo acordo entre as partes".

