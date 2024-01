Os líderes das 16 concelhias do PSD do Algarve contestam a escolha de Miguel Pinto Luz para cabeça de lista pelo Algarve. Vão enviar uma carta ao presidente do Partido, Luís Montenegro, a pedir que reconsidere a decisão. A missiva deverá ser enviada esta segunda-feira, soube o CM, depois da confirmação dos cabeças de lista da nova Aliança Democrática (AD), no Conselho Nacional social-democrata, que decorreu ao final desta segunda-feira.









