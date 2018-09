PSD de Serpa divulga boato de que a nova PGR é amiga de Sócrates

A 9 de setembro, António Costa e Passos Coelho enfrentavam-se no único debate entre os dois da campanha para as legislativas. José Sócrates chamou ao apartamento da Rua Carvalho Araújo vários amigos para assistirem ao debate. Vtalino Canas, José Lello, o advogado Pedro Dellie ou Joaquim Raposo estavam entre os convivas. Uma foto do jantar, que os mostra sorridentes ao lado do arguido da Operação Marquês revela uma presença feminina, que, na altura, não foi identificada. Seria a namorada de um dos filhos de Sócrates, que também surge na imagem.Esta semana, essa foto voltou à ribalta, a propósito da nomeação da nova PGR, Lucília Gago. Depressa começaram a correr rumores de que a nova Procuradora-Geral da República tinha estado nesse jantar. O blogue iTugga, de autor anónimo, faz a pergunta "A Nova Procuradora é amiga de Sócrates!!?" e mostra a foto do jantar, em que se vê a tal mulher à mesa. O, que foi comentada por mais de 50 pessoas e partilhada várias vezes.Apesar dos vários comentários a dizer o óbvio - que a senhora da imagem não é Lucília Gago -, o post do PSD de Serpa ainda estava disponível online este domingo à tarde.Bastaria um rápido olhar para foto do jantar para se perceber de imediato que a mulher que aparece no jantar de Sócrates é muito mais nova que a procuradora Lucília Gago, que tem 62 anos. Na verdade, aparte a cor do cabelo, as duas nem sequer são parecidas. O rumor sobre a nova PGR continua no entanto a circular na net, via redes sociais e emails.