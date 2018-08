Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD exige explicações ao Governo sobre "negócio" do SIRESP com Altice

António Costa terá afirmado em debate parlamentar quinzenal que eventuais falhanços da rede de urgência se deviam à empresa em questão.

22:18

O deputado do PSD Duarte Marques pediu esta quarta-feira "explicações públicas" por parte do Governo socialista sobre o "negócio" do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) com a operadora de telecomunicações Altice.



Em declarações à Lusa, o parlamentar social-democrata recordou que o próprio primeiro-ministro, António Costa, terá afirmado em debate parlamentar quinzenal que eventuais falhanços da rede de urgência se deviam à empresa em questão, nomeadamente durante e após os trágicos fogos florestais de junho e outubro de 2017.



"Ficámos sem perceber o que está a acontecer e o grupo parlamentar do PSD quer que o Governo venha explicar imediatamente os contornos deste negócio", disse Duarte Marques, acrescentando que a bancada social-democrata está já a preparar um conjunto de perguntas dirigidas ao Ministério da Administração Interna sobre o assunto.



Para o deputado do PSD, impõe-se a questão: "por que recua o Governo e vem anunciar outra medida que não a de há um ano atrás quando disse que ia adquirir a maioria do capital (54%) do SIRESP?".



"Mais uma vez o Governo atua de forma pouco transparente e sem dar explicações aos portugueses", lamentou.



A Altice Portugal anunciou esta quarta-feira que exerceu o direito de preferência na compra das participações da Esegur e Datacomp no SIRESP. No total, as "duas empresas detinham 21,55% do capital social da sociedade. Com o exercício do direito de preferência, a Altice Portugal aumenta a sua participação, passando a deter 52,1% do capital social da SIRESP SA, reforçando a sua posição acionista na mesma".



Por seu turno, o Estado português vai assumir a posição de acionista da Galilei, passando a deter 33% do capital social do SIRESP, de acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios das Finanças e da Administração Interna.