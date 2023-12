Na véspera de cessar funções plenas como consequência da queda do Governo, o ministro da Educação considerou “justa” a recuperação total do tempo de serviço dos professores. João Costa disse que a proposta de Pedro Nuno Santos (candidato à liderança do PS apoiado pelo ministro) “aponta para uma continuidade de um caminho de devolução do rendimento”.Esta tem sido a principal luta dos professores ao longo dos oito anos de governação socialista, mas que não foi acolhida por João Costa. As declarações do ministro motivaram várias críticas. Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, acusou o governante de “cambalhota de 180 graus” por razões “eleitoralistas e oportunistas”.