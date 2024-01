PSD ‘oferece’ entre dois e quatro deputados ao CDS

Por unanimidade, PSD e CDS aprovaram a coligação de direita nos Conselhos Nacionais, o que permitirá aos centristas regressar ao Parlamento, com dois lugares "claramente elegíveis" em Lisboa e Porto, como disse Luís Montenegro.Na reedição da Aliança Democrática (AD), o CDS pode chegar aos quatro deputados dependendo dos resultados das eleições legislativas, ao ter reservado o 10.º lugar nas listas de Aveiro e o 11.º em Braga, mas o presidente do partido, Nuno Melo, colocou a fasquia mais alta ao dizer que "se tivermos um bom resultado, que esperamos ter, o CDS elegerá seis deputados", mais um que o último grupo parlamentar eleito pelos centristas.A porta fica aberta também ao PPM, que aceitou juntar-se à AD na quarta-feira, ao ter o 19.º lugar no círculo eleitoral de Lisboa. "Não é fácil chegar lá, mas se tudo correr dentro daquilo que esperamos, é para isso que nós vamos lutar", disse Montenegro.A coligação será formalizada no domingo, às 17h30, na Alfândega do Porto.