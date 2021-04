Almeida Henriques, o presidente que dizia não poder "ser de outra Câmara" que não Viseu

António Almeida Henriques tinha 59 anos e era Presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013. Morreu este domingo, vítima da Covid-19.



Com uma vida ligada à política, António Almeida Henriques assumiu a presidência da Câmara Municipal de Viseu em 2013. No fim do primeiro mandato, foi reeleito pelos viseenses a desempenhar a mais alta função representativa daquela autarquia.





Como autarca no distrito do interior do país, procurou desenvolver a cidade de Viseu, com projetos com vista a oferecer experiências aos habitantes. Conhecido como uma cidade em constante crescimento, a autarquia (sob presidência de António Almeida Henriques) criou um programa de atração de investimentos e apoio às empresas, bastante importante para o crescimento económico do município.Para 2021, por exemplo, estava projetada uma sala de espetáculos, que se tornaria a maior sala e recinto multiúsos do centro do País. Numa entrevista no Facebook oficial do município, em novembro de 2020, dava conta da obra designada por ‘Viseu Arena’, com o arranque das obras marcado para o segundo trimestre de 2021, e que "vai ser uma âncora para o apoio à cultura, mas também [vai proporcionar a exibição de] espetáculos alternativos a Lisboa e Porto. Estou certo que o Viseu Arena vai ter um papel muito importante no turismo e na animação económica da nossa região."Era ainda presidente do Conselho Estratégico do "Portugal Smart Citties Summit", destinado ao desenvolvimento de cidades e de cidadãos.Nascido a 5 de maio de 1961, foi advogado, dirigente associativo e político. Membro do PSD, foi deputado na Assembleia da República, entre 2002 e 2011, e Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional (durante o primeiro governo de Pedro Passos Coelho).Mas foi ao concelho de Viseu, terra onde nasceu e onde sempre viveu, que António Almeida Henriques dedicou os melhores anos da sua vida. Desempenhou diferentes funções na vida política local e regional, tendo sido Presidente da Assembleia Municipal de Viseu durante oito anos, nos mandatos de 2005/2009 e 2009/2013, lugar que nunca abandonou apesar das funções que passou a ocupar no Governo de Portugal.

"O projeto de vida de António Almeida Henriques era Viseu, porque, como muitas vezes dizia, "não podia ser Presidente de outra Câmara", lê-se no comunicado enviado pela Câmara Municipal de Viseu.