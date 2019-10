Quem venceu no concelho onde vota Marcelo? E na freguesia de Rans? Oito curiosidades sobre as eleições

1 - Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, votou em Veade, Gagos e Molares, em Celorico de Basto (apesar morar em Cascais, Lisboa). Mas nem a presença do ex-líder do PSD impediu o PS de vencer naquele concelho, com 40% dos votos. O PSD surge apenas em seugundo lugar, depois de em 2015 a coligação PSD/CDS ter conseguido ficar em primeiro lugar, com 42,5% dos votos.



2 - O partido uninominal RIR, liderado por Tino de Rans, conseguiu o segundo melhor resultado na freguesia de Rans, em Penafiel. À sua frente ficou o PS, com 30,4%, enquanto o RIR ficou com 29,8% dos votos. Tino ficou a cinco votos da vitória.





3- A CDU perdeu para o Bloco de Esquerda em Alcoutim e na Marinha Grande, pela primeira vez na história das legislativas.4 - O PS venceu o PSD pela primeira vez em Penela, Porto Santo, Porto Moniz, Calheta (nos Açores), Santa Cruz, Ferreira do Zêzere e Proença-a-Nova.5 - Dos cinco bastiões comunistas conseguidos em 2015, apenas restam dois: Mora e Avis. CDU perdeu Montemor-o-Novo, Arraiolos e Serpa para os socialistas.6 - Desde 1976 que a abstenção nunca tinha sido superior a 68% num concelho. Aconteceu hoje no concelho Vila Franca do Campo. A abstenção fixou-se nos 70,4%, a maior taxa de sempre num concelho.7 - Em Barrancos, único concelho do país onde são legais os touros de morte, oito eleitores votaram no PAN. A votação do PAN representa 1,2% dos votos de Barrancos.8 - O PS conseguiu os dois mandatos do círculo eleitoral de Portalegre. Em 2015, os deputados tinham sido divididos pelo PSD e pelo PS. O PS, em Portalegre, perdeu apenas no "bastião comunista" de Avis, como havia acontecido em 2015.