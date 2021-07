Relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco reparte culpas políticas por PS e PSD

Os deputados da comissão de inquérito às perdas do Novo Banco aprovaram esta terça-feira o relatório final, que aponta responsabilidades políticas pelos custos da resolução do BES e da venda da instituição que lhe sucedeu aos governos de Pedro Passos Coelho e de António Costa. Só o PS votou contra o documento. PSD, Bloco, PCP, PAN e Iniciativa Liberal votaram a favor. O CDS absteve-se.A versão preliminar do relatório, elaborada pelo deputado socialista Fernando Anastácio, ilibava, de algum modo, os governos na resolução do BES e na venda do Novo Banco.