Representante da República nos Açores deve indigitar hoje próximo presidente do Governo

O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, termina esta segunda-feira a audição aos partidos políticos com representação parlamentar, após o que deverá indigitar o líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, a formar governo.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu as eleições regionais do dia 4 de fevereiro sem maioria absoluta, com 43,56% dos votos, mas elegeu 26 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa, precisando de mais três para ter maioria absoluta.

Pedro Catarino começou na segunda-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar, tarefa que terminará esta terça-feira durante a manhã.