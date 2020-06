Resgate da TAP força corte de pessoal e voos

O Governo admite a redução de pessoal, frotas e rotas na TAP com o plano de reestruturação a que a empresa está obrigada a apresentar para receber uma ajuda do Estado de 946 milhões de euros até ao final do ano, antecipou esta quarta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. "Sem intervenção pública, a TAP iria falir, assim será salva, mas reestruturada", acrescentou. Embora o governante não deseje uma "TAP pequena", confessa: "Não seria sério se tentasse passar a ideia de que podíamos fazer uma reestruturação sem ter consequências [para trabalhadores, frota e rotas]".Se em seis meses a TAP conseguir reembolsar o Estado fica livre de qualquer reajustamento, mas esse cenário é muito "difícil", segundo o ainda secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo. A única alternativa é apresentação de "um plano de reestruturação a 10 anos no mais curto prazo possível e que deverá ser aprovado pela Comissão Europeia no primeiro trimestre de 2021", esclarece João Nuno Mendes, representante do Governo nas negociações com a União Europeia.Para aceder ao financiamento, a TAP terá ainda de aceitar uma série condições, uma delas poderá passar pela reconversão da dívida dos acionistas privados ao Estado em capital da TAP com o consequente reforço da posição acionista do Governo. "Se o empréstimo é nosso ou garantido por nós, se ele não for reembolsado é convertido em capital (...) isso depois terá consequência no governo societário", afirmou Pedro Nuno Santos. Porém, o governante não fecha a porta a que outros privados entrem na TAP, como a Lufthansa, que já se mostrou interessada no negócio."Não barraremos a possibilidade de privados poderem também participar no esforço de capitalização da empresa. Isso diminuiria os encargos financeiros do Estado e nós não vemos isso com maus olhos".A Comissão Europeia deu esta quarta-feira luz verde ao pedido do Governo para auxiliar a TAP num montante até 1,2 mil milhões de euros sob a forma de empréstimo do Tesouro. Contudo, o Governo conta apenas precisar de 946 milhões de euros até ao final do ano, guardando um almofada de cerca de 200 milhões para imprevistos dado o atual contexto de pandemia, afirmou esta quarta-feira o ministro Pedro Nuno Santos.