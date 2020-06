O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa que o Governo tudo fará para salvar a TAP visto ser "determinante" ter uma companhia aérea portuguesa. "O Governo português nnão quer uma transportadora pequena", salientou o ministro."Sem intervenção pública, a TAP acabaria por falir", garantiu afirmando que falta a aceitação das condições da ajuda estatal pelos acionistas privados da TAP.O ministro afirmou ainda a necessidade de garantir a sobrevivência da empresa no âmbito de uma economia portuguesa que depende muito, nomeadamente no setor do turismo, da transportadora.Sobre o plano de reestruturação, Pedro Nuno Santos afirmou ainda que o Governo tem "a expectativa que não ponha em causa a dimensão da empresa". "Temos a preocupação de termos uma empresa que seja fiável a longo prazo", assumiu o ministro.O empréstimo de emergência à empresa terá de ser reembolsado no prazo de seis meses, segundo as regras comunitárias. O apoio aprovado por Bruxelas foi até 1,2 mil milhões de euros, mas o Governo espera não necessitar de mais de mil milhões de euros até ao final do ano. Há ainda uma almofada de 200 milhões de euros para responder ao contexto de incerteza que se vive devido à pandemia.De recordar que a Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira um "auxílio de emergência português" à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1,2 mil milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso.