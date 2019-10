Ricardo Serrão Santos vai ser o novo ministro do Mar

Ricardo Serrão Santos, de 65 anos, vai substituir Ana Paula Vitorino, que vai deixar o Executivo, segundo avança a Antena 1-Açores.O primeiro-ministro, António Costa, decidiu retirar Ana Paula Vitorino do Executivo.O ex-eurodeputado socialista, entre 2014 e 2019, tem 65 anos e participou nas comissões das Pescas e da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu.