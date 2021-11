S e o PS voltar a ganhar as Legislativas sem maioria absoluta, volta a ficar refém de apoios de outras bancadas parlamentares para conseguir aprovar o Orçamento do Estado (OE) de 2022 e evitar uma nova crise política. Com a morte da geringonça, resta a ajuda do PSD. E o CM sabe que tanto Rui Rio como Paulo Rangel - um dos dois será o líder dos sociais-democratas após as eleições - estarão disponíveis para viabilizar o Orçamento em nome da estabilidade política, da recuperação económica e da execução da bazuca europeia.