Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio escusa-se a comentar moção de censura para não dispersar atenções

Líder do PSD foi questionado sobre a moção de censura ao Governo anunciada na sexta-feira pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas.

12:27

O líder do PSD, Rui Rio, escusou-se este sábado a comentar a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP para "não dispersar as atenções" da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico social-democrata, prometendo falar "amanhã ou depois".



À chegada da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico do PSD, que decorre este sábado em Santa Maria da Feira, Rui Rio foi questionado sobre a moção de censura ao Governo anunciada na sexta-feira pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas.



"Eu hoje só vou falar de Conselho Estratégico Nacional, não vou desfocar as atenções para mais nada. Tudo o resto que queiram falar comigo, eu falo. Não é hoje. Falo amanhã, falo depois", respondeu.



Apesar da insistência dos jornalistas, o líder do PSD recusou comentar, explicando que não iria "dispersar as atenções".



"Depois do Conselho Estratégico Nacional falo de tudo mais que me queiram perguntar", prometeu.