O líder do PSD, Rui Rio, teve quinta-feira à noite a sua primeira derrota frente a Paulo Rangel, ao ver chumbada a proposta de adiamento das eleições diretas para depois da votação final global do Orçamento do Estado (OE) para 2022. Durante a reunião do Conselho Nacional, que se realizou em Lisboa, 71 conselheiros votaram contra, 40 a favor e quatro abstiveram-se.