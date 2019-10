Romualda, Joacine e Beatriz: As três mulheres negras que trazem diversidade à Assembleia da República

Natural do Senegal, é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e mestre em Comunicação de Ciência na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Professora de Biologia no ensino básico e secundário em Lisboa. Ativista antirracista, é membro da SOS Racismo e fundadora e dirigente da Djass – Associação de Afrodescendentes.





Romualda Fernandes, Partido Socialista





Conheça todos os deputados que vão estar no parlamento aqui. Tem 65 anos, é licenciada e mestre em Ciências Jurídicas (Direito) pela Universidade Saint Denis Paris VIII, possui ainda uma pós graduação em Direito Internacional aplicado à Economia. A jurista pertence ao círculo eleitoral de Lisboa e este é o seu primeiro mandato.



Joacine Katar Moreira tem 37 anos e é natural da Guiné-Bissau. Licenciada em História Moderna e Contemporânea – vertente de Gestão e Animação de Bens Culturais e mestre em Estudos do Desenvolvimento. É doutorada em Estudos Africanos pelo ISCTE-IUL. Foi bolseira de Investigação a trabalho em arquivos e consultora em Organizações não-governamentais. É ativista anti-racista.

São três as deputadas negras que vão marcar presença neste novo governo e desta forma trazer mais diversidade ao Parlamento. No total, este domingo foram eleitas 90 mulheres como deputadas. Joacine Katar Moreira, Beatriz Gomes Dias e Romualda Fernandes provêm de países africanos e mais do que mulheres negras, são também ativistas.Joacine representa o Livre, Beatriz faz parte do Bloco de Esquerda e Romualda faz parte do partido vencedor destas eleições, o Partido Socialista. Mas quem são estas três mulheres ainda pouco conhecidas dos portugueses? Além de defenderem as minorias, este trio promete ainda falar em nome da igualdade.