Rui Rio prepara-se para afastar das listas de candidatos a deputados quem o traiu nas últimas eleições internas do PSD frente a Paulo Rangel. Este sábado termina a ronda negocial com as restantes oito distritais, no centro e norte do País. O CM sabe que o líder reeleito deverá impor-se como cabeça de lista pelo círculo do Porto, quando nas últimas Legislativas tinha cedido esse lugar a Hugo Carvalho.