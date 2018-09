Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio chuta para António Costa “falhanços” na saúde

Líder do PSD acusou o Governo de piorar situação do SNS com aumento das listas de espera.

Por Beatriz Ferreira e Tiago Griff | 01:30

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi a farpa escolhida pelo líder do PSD, Rui Rio, para lançar à atual solução governativa. No segundo dia da rentrée dos sociais-democratas, o ex-autarca do Porto atirou que há listas de espera com "mais de 200 mil pessoas".



Depois de uma partida de futebol pela manhã e um ‘passinho’ de dança à tarde, Rui Rio enumerou, no discurso de encerramento da Festa do Pontal, os "falhanços desta governação". E chutou os atrasos na Saúde contra a baliza da chamada geringonça.



"Temos um SNS que funciona cada vez pior. As listas de espera para cirurgias têm mais de 200 mil pessoas", avançou.



Rio seguiu ao ataque: "Mais de 700 mil cidadãos não têm médico de família. O governo mais à esquerda desde o 25 de Abril enche a boca com o social mas agrava a situação." E continuou à defesa: "Nunca rejeitarei a intervenção do Estado sempre que é necessária", disse, respondendo ao primeiro-ministro, António Costa, que acusou o PSD de querer criar uma Saúde "para ricos e para pobres".



Depois do SNS, as críticas do líder social-democrata viraram-se para a economia e a "degradação da balança comercial". "As exportações estão a crescer menos do que as importações. Estamos a caminhar ao contrário", defendeu.



Perto do apito final, Rio falou para dentro da equipa social-democrata e acusou os críticos internos de "salvaguardarem a vitória do PS" quando criticam "permanentemente" o PSD. E foi para eles que rematou: "Podem esperar sentados. Vou cumprir o meu compromisso até ao último minuto."



PS quer contributo do PSD para "bom Orçamento" de 2019

Os socialistas esperam que o PSD venha a contribuir para um bom Orçamento do Estado" para 2019 e acusam Rui Rio de não apresentar propostas para o País.



"Depois da total ausência de propostas, esperamos sinceramente que o PSD inverta este vazio de ideias e possa, a breve prazo, contribuir para um bom Orçamento do Estado para o próximo ano", defendeu a porta-voz do PS Maria Antónia Almeida Santos, após o discurso do líder social-democrata no Pontal. "Temos alguma dificuldade em perceber qual a alternativa que o doutor Rui Rio propõe", reforçou.



SAIBA MAIS

1976

Ano em que se realizou a primeira edição da Festa do Pontal. A 29 de agosto, Francisco Sá Carneiro dava início à rentrée social-democrata no pinhal do Pontal, no acesso ao aeroporto de Faro.



A escolha do local

O encontro deste ano realizou- -se na freguesia de Querença, em Loulé, em vez do habitual calçadão de Quarteira. A administração do partido tinha como objetivo reduzir os custos da festa e aproximar as celebrações dos militantes.



Comício da Pontinha

Em 1995, António Guterres escolheu a zona da Pontinha para organizar o comício do Partido Socialista, no mesmo dia, à mesma hora e a algumas centenas de metros do palco do PSD.



Marcelo apoiou a Festa

Em 1997, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura líder do PSD, passou um cheque de cinco mil contos (25 mil euros) para ajudar a financiar a Festa.