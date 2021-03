Baptista Leite em Sintra, António Oliveira em Gaia e Vladimiro Feliz no Porto: As apostas do PSD para as autárquicas

O médico infecciologista e deputado Ricardo Baptista Leite é o candidato do PSD para concorrer à Câmara Municipal de Sintra.O anúncio foi feito esta terça-feira à tarde pelo líder do partido, Rui Rio, que anunciou também o candidato António Oliveira à autarquia de Gaia.Baptista Leite vai enfrentar Basílio Horta para chegar à liderança à autarquia de Sintra. O médico tem ganhado destaque ao longo dos últimos tempos por ser parte ativa no combate à pandemia da Covid-19.

Nascido em 1980, Ricardo Baptista Leite é licenciado em Medicina e tem assumido um papel de destaque durante toda a pandemia de covid-19.

Vladimiro Feliz é anunciado como o candidato ao Porto. O antigo vice-presidente de Rui Rio vai enfrentar Rui Moreira nas próximas autárquicas.

Porto, Sintra, Gaia e mais 47 concelhos.

Conheça os protagonistas do PSD na conquista de câmaras municipais no combate eleitoral autárquico que se aproxima.



As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).