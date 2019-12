Rui Rio é favorito à liderança do PSD mas indecisos são maioria

Rui Rio é o preferido dos portugueses na corrida à liderança do PSD, mas a maioria dos inquiridos tem dificuldades em escolher entre os três candidatos às eleições diretas de dia 11 de janeiro, é o que revela uma sondagem da Intercampus para o CM e CMTV.



Na resposta à pergunta "qual dos três candidatos é o melhor presidente para o PSD", o atual líder do partido obtém uma vantagem muito confortável atingindo mais do dobro das preferências do que os seus dois competidores juntos, Luís Montenegro, antigo líder parlamentar, e Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais. Rio alcança 40,6 por cento, contra 14,2 de Montenegro, o mais bem posicionado entre os dois rivais. Pinto Luz, o último candidato a entrar na corrida, chega apenas aos 3,3 por cento, um resultado quase residual.





No entanto, a pouco mais de um mês da escolha da nova liderança dos sociais-democratas, a maioria dos inquiridos na sondagem – 41,9 por cento – diz não ter uma posição fechada sobre qualquer um dos nomes. Um número que ultrapassa até os adeptos de Rio.Esta quarta-feira realiza-se o primeiro debate televisivo entre os três candidatos à liderança do PSD, no mesmo dia em que se assinala mais um aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro, fundador do partido, estando prevista uma missa evocativa do líder histórico social-democrata e de Adelino Amaro da Costa, falecidos no desastre aéreo em Camarate.sabe que, até agora, não existe acordo entre as candidaturas para a realização de debates a dois. Nas últimas diretas disputadas entre Rui Rio e Santana Lopes realizaram-se três: dois na televisão e um na rádio.Entretanto, o grupo parlamentar do PSD realiza a 18 de dezembro – dois dias após a entrega do Orçamento do Estado – o tradicional jantar de Natal com o líder do partido, que é também líder da bancada.Atualmente, só 23 307 dos pouco mais de 106 mil militantes do PSD têm as quotas pagas e estão em condições de votar nas eleições diretas de 11 de janeiro, segundo dados publicados pelos sociais-democratas. Recorde-se que a sondagem da Intercampus recolhe a opinião dos portugueses, não tendo em consideração nem se são militantes do PSD, nem qual o tradicional voto em Legislativas.

Ficha Técnica

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 604 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (288 homens e 316 mulheres), por idade (132 entre os 18 e os 34 anos; 219 entre os 35 e os 54 anos; e 253 com mais de 55 anos) e região (230 no Norte, 140 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve). Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 17 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 20 e 26 de Novembro de 2019. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 66,2%.