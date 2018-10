Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio: “Num ano vamos estar taco a taco com o PS”

Líder do PSD admite que está “longe” nas intenções de voto mas quer ganhar terreno.

09:32

O presidente do PSD reconheceu que está "longe" de ganhar as eleições legislativas de 2019, mas garantiu que "daqui por um ano o PSD estará a discutir taco a taco"com o PS a vitória.



Em entrevista à RTP, Rui Rio não quis comentar as sondagens que o colocam abaixo dos 30% nas intenções de voto, mas frisou que "o PSD tem fortes hipóteses de daqui por um ano estar em condições de se bater taco a taco com o PS" explorando as fragilidades do atual Executivo.



Quanto aos críticos internos, o presidente social-democrata deixou um recado: "É preciso que os que vão provocando ruído assumam as suas responsabilidades, porque estão a fazer o jogo do PS". Questionado sobre se tal era um apelo à saída dos opositores do partido, Rio disse ser um apelo a que "colaborem ou, fiquem calados".



Quanto à guerra entre docentes e Governo pela compensação pelo congelamento das carreiras, o líder do PSD afirmou que "quem tem razão são os professores, ponto", porque "a atual solução de Governo deu expectativas aos professores de ser contado o tempo todo".



Sobre o caso de Tancos, Rio levantou a dúvida: "Custa-me a acreditar que o CEME não tenha tido conhecimento de nada".



Miguel Morgado é mais um rosto a contestar o líder

"Sou contra eleições antecipadas no PSD e demarco-me de iniciativas para agendar congressos extraordinários para destituir o líder, mas quando houver eleições estatutariamente previstas avaliarei as minhas hipóteses", disse ao CM o deputado Miguel Morgado, antigo assessor político de Pedro Passos Coelho.



O parlamentar acredita também que "no outono de 2019 haverá vários candidatos".