Rio quer diretas do PSD a 20 de novembro mas Rangel sugere dia 27

O atual presidente do PSD, Rui Rio, anunciou este sábado que vai propor ao Conselho Nacional do partido a data de 20 de novembro para eleições internas.O líder dos sociais-democratas sublinhou que "é um disparate misturarmos eleições internas com legislativas" e considerou que esta "não é uma atitude de bom senso e sensata"."O Partido Socialista está a fazer campanha desde outubro, nós já perdemos outubro e vamos perder novembro", disse.Já o outro candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, admitiu que espera "abertura" por parte de Rui Rio e sugeriu que 27 de novembro é uma data "razoável" para as eleições no partido."Não temos de entrar numa corrida, fazer as coisas a correr", garantiu.As propostas vão ser discutidas esta tarde no Conselho Nacional do partido, em Aveiro.