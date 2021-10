O atual líder do PSD, Rui Rio, vai desfazer o tabu e anunciar a sua recandidatura à presidência do partido depois do conselho nacional desta quinta-feira, que irá marcar as eleições diretas para dezembro deste ano, ou janeiro de 2022, e o congresso, apurou o CM.Face a uma oposição interna muito dividida, Rio está confiante na vitória, apesar dos avanços do eurodeputado, Paulo Rangel, que em breve comunicará a sua candidatura à presidência laranja.