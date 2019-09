Rui Rio vê endividamento e Bloco de Esquerda retira dividendos

A pouco mais de um mês das eleições Legislativas, o ‘Financial Times’ publicou um editorial com rasgados elogios ao Governo, onde aplaude as "escolhas políticas acertadas" e "uma boa dose de sorte" que colocaram Portugal como o País que pode oferecer "à Europa alguma esperança". À direita, o PSD desvalorizou o tema e traçou o editorial como o trabalho de alguém que "não conhece o quotidiano português". À esquerda, o Bloco puxou dos galões para dizer que parte dos resultado foram obtidos graças à geringonça."O endividamento de Portugal face ao exterior está a aumentar e foi isso que determinou a falência há uns anos", lembrou ontem Rui Rio, em Marco de Canaveses, frisando que Portugal está "num patamar em que é o consumo que está, outra vez, a puxar pela economia portuguesa".O líder do PSD até concorda que o desemprego baixou, mas destacou que os postos criados são "precários e de muito baixos salários", e recordou a degradação dos serviços públicos.Do lado do CDS, Assunção Cristas também criticou o distanciamento face ao "concreto que é a vida em Portugal".À esquerda, a bloquista Catarina Martins sublinhou que "o que Portugal fez de diferente na Europa foi ter uma maioria parlamentar que recuperou salários e pensões".A líder do CDS-PP criticou o Governo pelo ruído causado com um "despacho errado" sobre a aplicação da lei da identidade de género nas escolas, condenando "alguma esquerda que não suporta a diversidade de opiniões".António Costa só reagiu ao editorial do ‘Financial Times’ à tarde, afirmando que corresponde "àquilo que genericamente a imprensa internacional tem sinalizado sobre Portugal".O líder do PS, que anda em pré-campanha a percorrer a EN2, frisou também que o artigo é "o reconhecimento internacional das boas políticas económicas" levadas a cabo. Costa rejeitou ainda responder a questões "conjunturais" e a "tricas entre políticos".Portugal foi alvo de três resgates. O primeiro em 1977: a inflação era de 20% e os bens estavam racionados. A segunda intervenção foi em 83, durante o bloco central. O último em 2011.O jornal dá o contexto europeu para justificar o elogio: a Alemanha em pré-recessão, a Itália dividida, e as incertezas do Brexit.