Rui Tavares e Mariana Mortágua discordam sobre proibição de venda de habitações a não residentes

Os líderes do Bloco de Esquerda (BE) e Livre (L), Mariana Mortágua e Rui Tavares, respetivamente, estiveram, esta quinta-feira, frente-a-frente, em novo debate, transmitido pela SIC Notícias na pré-campanha para as Eleições Legislativas de 2024.O debate começou com os políticos a abordar a vontade de Luís Montenegro em não se apresentar nos debates com o Livre e a CDU. "É uma descortesia enorme", disse Rui Tavares."Estou chateado com Mariana Mortágua porque depois de debater com Montenegro ele já não quis debater connosco", satirizou ainda o líder do Livre, entre risos dos dois."Estes debates são muitos importantes e acho errado que mudem as regras a meio do jogo. Montenegro mostrou-se ao recusar debates", esclareceu Mariana Mortágua.Os líderes políticos abordaram os temas nos quais estão em desacordo, com principal destaque para a proibição de venda de casas a não residentes."Enquanto não estancarmos a procurar externa, é muito difícil que as outras medidas façam sentido", lembrou Mortágua.Rui Tavares contra-argumentou que "fechar as portas" não é uma solução e que, inclusive, "proibir a venda a não residentes tem um problema de direito europeu". Mortágua respondeu que "há políticas que se têm de adaptar às exigências do momento".O líder do Livre, apesar de relembrar que há diferenças entre os dois partidos, acredita que ambos não disputam apenas os votos em partidos de esquerda."Não acho que estamos a debater eleitorados de esquerda. Todos os partidos acolhem todos os votos. Todos queremos ter mais representação."Tavares e Mortágua também abordaram a emigração, sobretudo dos jovens. O líder do Livre recorda que, apesar de saírem muitos jovens de Portugal, estes saem em menor número do que no tempo da Troika."Vivemos num espaço de liberdade na Europa, do qual somos adeptos, e que permite aos jovens não esperar pelos políticos para ter melhores salários."A líder bloquista recordou que Portugal não tem tido capacidade de reter "gente qualificada" e apontou soluções. "Isto combate-se com melhores salários, que não sobem por milagre, é preciso um trabalho de combate à precariedade", arguiu."A direita não sabe como se faz crescimento económico", acrescentou.Este foi o segundo debate para cada um dos políticos. A líder bloquista já tinha "enfrentado" o candidato da Aliança Democrática Luís Montenegro.Já o representante do Livre debateu, na quarta-feira, com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.