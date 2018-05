Santana Lopes "é livre de fazer o que quiser", diz Rui Rio

Líder do PSD tenta desvalorizar renúncia do rival ao lugar no Conselho Nacional.

O líder do PSD tentou desvalorizar a decisão de Pedro Santana Lopes, candidato derrotado nas diretas, de renunciar ao lugar no Conselho Nacional. Para Rui Rio, trata-se de "um não assunto", apesar de serem várias as vozes entre os sociais-democratas que justificam a decisão de Santana com o mal-estar gerado pela decisão de Rio em dar liberdade de voto no dossiê da eutanásia.



Esta segunda-feira, no Porto, o desconforto de Rui Rio em comentar a renúncia foi notório. O líder do PSD garantiu que Santana Lopes "é livre de fazer o que quiser". "A carta [de renúncia] que vi diz apenas que tem lugar [no Conselho Nacional] por inerência, portanto não precisa do lugar para o qual foi eleito, mantém-se por inerência", frisou.



A distribuição de nomes pelos órgãos sociais resultou de uma dura negociação entre as equipas de Rio e Santana no congresso do PSD, em fevereiro. O objetivo era enterrar as divisões internas geradas pelas disputadas eleições diretas. Uma norma que se quebra com esta tomada de posição de Santana.



O próximo conselho nacional do PSD tem lugar no dia 30 e vai discutir a alteração de estatutos, que prevê, por exemplo, a expulsão de militantes condenados por corrupção.





PSD admite apoiar propostas laborais do atual Governo

O presidente do PSD admite apoiar as medidas laborais que o Governo pretende apresentar em breve à concertação social, intenção anunciada por António Costa no encerramento do congresso do PS na Batalha.



"Não votaremos nunca contra qualquer coisa em que acreditamos só porque nos possa dar jeito em termos de tática partidária o fazer", assegurou ontem Rui Rio, no Porto.