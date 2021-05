"Será feita inspeção e reposta a legalidade", diz Medina sobre 'marquise' feita na casa de luxo de Ronaldo

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, falou esta quinta-feira sobre a polémica, revelada pelo CM, da '. A ilegalidade da construção,"A Câmara Municipal vai averiguar a situação", garantiu Medina. "Tivemos conhecimento por um jornal. Não houve nenhuma denúncia. Vamos avaliar neste caso, com uma inspeção", adiantou.Medina diz que "não tinha havido nenhuma inspeção" anterior à casa nova de Ronaldo, na qual, diz Medina "foram feitas alterações ao licenceado no município"."Brevemente será feita uma inspeção e a legalidade será reposta com tranquilidade e normalidade", disse, sem querer "especular" sobre eventuais cenários no tema. "A legalidade será sempre assegurada", terminou o autarca.