Setor avisa que taxa da celulose prevista no OE 2020 vai favorecer estrangeiros

A fileira do papel avisa que a nova taxa da celulose, prevista no Orçamento do Estado para 2020, vai acelerar a compra de madeira por parte de empresas estrangeiras, em detrimento das nacionais.

"Beneficiará quem venha a Portugal adquirir simplesmente matérias-primas florestais para as transformar no estrangeiro, nada investindo na floresta nacional", afirma uma posição da Associação da Indústria Papeleira (CELPA).

